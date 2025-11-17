Скандальным мостом в Сортавальском округе занялся Следком России

Указание возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего состояния моста в поселке Рантуэ Сортавальского округа дал Александр Бастрыкин.
На протяжении долгого времени единственный понтонный мост, соединяющий поселок Рантуэ с материковой частью, находится в ненадлежащем состоянии: конструкции разрушаются, пешеходная часть накренилась.
— Отмечается, что в населенном пункте ранее предоставлены льготные земельные участки многодетным семьям. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, строительство нового сооружения запланировано не ранее 2028 года. Александр Бастрыкин дал указание руководителю карельского ведомства возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, — говорится в сообщении.
Сейчас республиканское ведомство проводит проверку. Дело пока не возбуждено, уточнили в Следкоме. Но скорее всего это будет сделано в ближайшее время. Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, ранее жители острова Риеккалансаари встретились с журналистами телеканала «НТВ» и рассказали о состоянии наплавного моста, соединяющего остров, на котором находится несколько населенных пунктов, с материком.
— Паромная переправа — единственная связь с островом. По ней мы перевозим строительные материалы и строим гостевые дома для туристов, посещающих Карелию. Даже наши буханки не выдерживают, — говорят жители.
Федеральным журналистам они наглядно показали, что взобраться на мост с коляской проблематично и опасно.
Жители пригласили телевидение в надежде ускорить работы по строительству новой переправы. Ранее чиновники сообщили, что произойдет это в 2028 году, то есть спустя три года. При том, что переправа нуждается в ремонте прямо сейчас.