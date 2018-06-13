Скандинавские путешественники оценили гостеприимство музея "Кижи"

На острове Кижи побывали путешественники из Норвегии, спортсмены-байдарочники Эрлинг (Erling Vaagnes) и Стэйн (Stein-Fr Kynø).

Они стартовали из Осло 2 марта, чтобы за 7 месяцев посетить 5 стран, пройдя на байдарках в общей сложности 7000 км. В России норвежцы прошли по Финскому заливу до Санкт-Петербурга, затем по Ладожскому и Онежскому озёрам.

Далее они отправятся по Беломорско-Балтийскому каналу до Архангельска. Таким образом, путешественники намерены пройти на веслах по старинному пути викингов из Скандинавии в Россию. Затем в маршруте экспедиции – переход через Белое море по старинному пути поморов, соединявшему Россию и Северную Норвегию. Оба норвежца – спортсмены-любители: Эрлинг по профессии геолог, Стейн – инженер.

На остров Кижи гости прибыли в разгар фестиваля, посвященного Дню России, и причалили прямо к поляне у дома Яковлева, где проходил праздник. Как рассказали Эрлинг и Стейн, они просто не могли упустить шанс увидеть знаменитые памятники деревянного зодчества на заповедном острове. Помимо основной экспозиции, норвежцы посетили музейную гавань, где представлены старинные традиционные лодки и мастерская мастера-лодочника. На празднике путешественники с интересом смотрели выступления фольклорных коллективов и работу мастеров-демонстраторов, с большим аппетитом ели кижскую кашу, пили чай на кижских травах, дегустировали традиционные блюда: калитки, сульчинат, лукапаймишт.

Проведя на острове ночь, норвежцы отправились дальше на Север. По словам путешественников, природа и памятники острова Кижи произвели на них очень сильное впечатление, но больше всего гостям запомнилось величайшее гостеприимство сотрудников музея и местных жителей.