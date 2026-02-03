Сканцы с олениной и пельмени с щукой: петрозаводские рестораны разработали меню для Гипербореи

Городские рестораны разработали северное меню для юбилейного фестиваля.
К юбилейной «Гиперборее» городские рестораторы приготовили фестивальное меню северной кухни. Среди блюд суп лохикейтто, сканец с олениной, щучьи пельмени, сугудай из сига и эклер с риетом из форели.
— Это отличная возможность для гостей города и петрозаводчан познакомиться с традиционными блюдами северной кухни, — отметила Глава карельской столицы Инна Колыхматова.
Напомним, накануне в карельской столице стартовал главный зимний праздник — 25-й юбилейный международный фестиваль «Гиперборея». В этом году конкурс снежных и ледовых скульптур посвятили достижениям российского спорта.
Основные массовые мероприятия запланированы на субботу, 7 февраля. В этот день на набережной пройдут «Зарядка со звездой», шоу силовых видов спорта, турнир по волейболу на снегу, соревнования по ориентированию «Снежная тропа» и вечерний забег с фонариками, рыболовные турниры «Онежский окушок» и молодёжный фестиваль «Мороз и клёв». Перед «Гипербореей» в Петрозаводске уже проверили толщину льда в акватории набережной.
На сцене выступят городские творческие коллективы, а в 17:00 начнется концерт группы «Мохито», после которого пройдет пиротехническое шоу.
Также в программе — интерактивная площадка музея-заповедника «Кижи» «Арт-зима» с играми, мастер-классами и угощениями. Награждение победителей конкурса снежных и ледовых скульптур пройдёт 7 февраля в 18:30 в отеле «Cosmos Petrozavodsk». Ранее мы публиковали подробную программу фестиваля. Напомним, в центре Петрозаводска из-за фестиваля «Гиперборея» изменится схема движения