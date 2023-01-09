Скауты из Петрозаводска и Мурманска тренировались оказывать первую помощь на своих родителях

Скауты оказывали первую помощь при различных травмах – ожоге, обморожении, переломах, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Новый год отряды скаутов из Петрозаводска и Мурманска начали с зимнего похода «Эвакопункт», который проходил в районе озера Иматозера в Пряжинском районе Карелии.



В экспедиции участвовали два отряда – «Белые волки», который действует при петрозаводскомдетско-юношеском центре, и мурманский отряд имени Архангела Михаила.



«Одной из главных целей похода была отработка действий по спасению условных пострадавших, роль которых исполняли в том числе и родители скаутов. Им оказывали первую помощь при различных травмах – ожоге, обморожении, переломе, и доставляли пострадавших в «эвакопункт», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии карельской столицы.



Впереди еще 11 подобных экспедиций. В конце июля все скаутские группы соберутся на «Большой слет путешественников» для подведения итогов.