Скауты России проведут благотворительную ярмарку в Карелии

В Ялгоре пройдет ярмарка в поддержку благотворительного фонда имени Арины Тубис.

В субботу, 6 августа, в 12.00 на территории горнолыжного курорта Ялгора пройдет благотворительная ярмарка. Ее проведут скауты России, которые собрались в Карелии на традиционный слет Джамбори «Фестиваль безопасности»рассказали информационной службе ДЮЦ.

Собранные на ярмарке средства пойдут в Благотворительный фонд имени Арины Тубис. Фонд помогает тяжелобольным детям и взрослым, проживающим в Карелии.

В программе ярмарки: национальные игры, мастер-кассы и угощения из 20 регионов России. Гостей ярмарки ждут поделки и сувениры. Их встретят ребята в разноцветных галстуках, вокруг будет царить дружная скаутская атмосфера.

С 12 до 16 часов пройдет развлекательная программа, а в 16:00 стартует скаутский парад.

Организаторы ярмарки – Национальная организация российских скаутов-разведчиков НОРС-Р состоит из 70 скаутских объединений в 25 субъектах России. Организация действует с 1998 года. Офис находится в Петрозаводске. Скауты участвуют в благотворительной социальной деятельности - помогают домам престарелых, фондам, приютам для животных, занимаются скалолазанием с особенными детьми, посещают хосписы и делают другие добрые дела.