Дипломат рассказал, как будут развиваться отношения России и Финляндии

По словам экс-посланника Финляндии в России, странам придется восстанавливать диалог.

Напряженность в отношениях между Москвой и Хельсинки продлится долго. Так о будущем отношений Финляндии и Москвы высказался экс-посол республики в РФ Антти Хелянтеря, пишет Лента.ру со ссылкой на газету Maaseudun Tulevaisuus.

По мнению дипломата, рано или поздно двум странам придется восстанавливать диалог. «Трудно предсказать, какими они станут. Сегодняшняя Финляндия сильно отличается от того, что было несколько лет назад», — сказал он, отметив, что былых отношений между Москвой и Хельсинки уже не будет.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб говорил, что страна в случае конфликта незамедлительно призовет на военную службу 280 тысяч человек. «Если начнется война, мы сможем немедленно призвать на службу 280 тысяч человек», — заявил финский лидер, подчеркнув, что Силы обороны страны — одни из сильнейших в НАТО.