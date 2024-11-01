Сказка спустилась ночью на город горняков Карелии

Волшебные кадры были выложены в соцсеть.
Кадры с северным сиянием опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» жительница Карелии.
Полярное сияние — это свечение верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра, уточнила автор фото.
Судя по кадрам, волшебство, которое щедро являлось летом, продолжает радовать и восхищать жителей Карелии и осенью.
Наслаждайтесь завораживающими снимками! Наше северное сияние жители республики — подписчики местного паблика назвали сказкой.
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