Сказка спустилась ночью на город горняков Карелии

Волшебные кадры были выложены в соцсеть.

Кадры с северным сиянием опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» жительница Карелии.

Полярное сияние — это свечение верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра, уточнила автор фото.

Судя по кадрам, волшебство, которое щедро являлось летом, продолжает радовать и восхищать жителей Карелии и осенью.

Наслаждайтесь завораживающими снимками! Наше северное сияние жители республики — подписчики местного паблика назвали сказкой.