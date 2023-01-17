Сказочный город из ледовых скульптур в Петрозаводске на рассвете заиграл новыми красками (ФОТО)

Фотограф Арина Степенная запечатлела на набережной город из ледовых скульптур в рассветных лучах солнца.
Петрозаводский фотограф опубликовала на своей странице в соцсети фото работ, созданных во время фестиваля снежных и ледовых скульптур.
«В рассветных бликах работы изо льда заиграли другими красками», - пишет Арина Степенная.
Ранее фотограф запечатлела редкое природное явление в Петрозаводске.
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