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Скейт-парк на стадионе "Юность" в Петрозаводске подсветили

Новости. Общество
10:48, 04 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В обновленном скейт-парке на стадионе "Юность" появилось наружное освещение, сообщили в администрации столицы Карелии.

ООО "Люмен +" установило на площадке четыре опоры. Фонари расположили так, чтобы равномерно осветить скейт-парк и соблюсти требования безопасности. Высокие металлические опоры с разных сторон позволяют избежать теней, которые могли бы нарушить координацию спортсменов при тренировках. Все пусконаладочные работы уже проведены. Теперь райдеры смогут безопасно и с комфортом заниматься на площадке и в темное время суток, заверили в мэрии.

Установка фонарей – заключительный этап благоустройства скейт-парка, который в этом году обновили в рамках программы поддержки местных инициатив. Освещение оборудовали благодаря сэкономленным средствам по итогам аукциона на основной проект. Ранее на месте смонтировали фигуры для катания на скейтборде, BMX, роликах и "кик-скутере". Конструкции рассчитаны на райдеров с начальным и средним уровнем. В парке предусмотрена линия фигур для изучения базовых трюков по прыжкам и скольжениям.

Ранее горожане назвали уничтожением благоустройство сквера в центре Петрозаводска.

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Комментарии

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EventVK
2020-12-04 12:21:36
Наверное, стоило подождать с установкой самого парка до весны, какие скейты зимой, але?
Гость
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