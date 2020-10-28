Скейт-парк, оборудованный на петрозаводском стадионе "Юность", обещают подсветить (ФОТО)

На сэкономленные по итогам аукциона более 300 тыс. рублей территорию возле скейт-парка благоустроят, сообщили в администрации Петрозаводска.

На стадионе "Юность" установили оборудование скейт-парка. Проект реализовали в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. Подрядная организация "СК Парк", специализирующаяся на установке подобного оборудования по всей России, завершила работы на спортивном объекте, все фигуры смонтированы на своих местах.

Площадка подходит для катания, как на скейтборде, так и на BMX, роликах и "кик-скутере". Оборудование рассчитано на райдеров с начальным и средним уровнем. В парке предусмотрена линия фигур для изучения базовых трюков по прыжкам и скольжениям.

В мэрии обещают, что на сэкономленные по итогам аукциона средства - более 300 тыс. рублей - территорию возле площадки дополнительно благоустроят. Здесь панируют установить скамейки, урны и освещение. Проект подготовят в ближайшее время.

В администрации напомнили, что этом году, помимо скейт-парка на стадионе "Юность", в рамках программы поддержки местных инициатив граждан благоустроили территорию возле средней школы № 43 и оборудовали пешеходную дорожку вдоль Лососинского шоссе. На участие в следующем году поступило более десяти заявок