Скелет древнейшего на Земле динозавра обнаружили в Южной Америке

Аргентинские палеонтологи обнаружили останки динозавра, жившего около 230 миллионов лет назад.

В провинции Ла-Риоха на западе Аргентины палеонтологи обнаружили скелет динозавра, возраст которого достигает примерно 230 миллион лет, пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального совета по научным и техническим исследованиям (CONICET). Новый вид получил название Huayracursor jaguensis.

— Мы оцениваем возраст Huayracursor примерно в 225-230 млн лет, что делает его одним из самых древних динозавров в мире, — отметил автор научной статьи об открытии Агустин Мартинелли.

От других динозавров той эпохи Huayracursor отличала более длинная шея и более крупный размер.

— Его длина составляет примерно два метра, а вес взрослой особи — около 18 кг, что почти вдвое больше, чем у других близких родственников, найденных в Аргентине, — подчеркнула участница исследования Малена Хуарес.

Примечательно, что останки были обнаружены на высоте трёх тысяч метров над уровнем моря в малоизученном геологическом бассейне. По мнению учёных, это находка может стать началом серии новых открытий.

— Очень редко удаётся найти места, про которые можно сказать, что они совершенно новые с уникальной по сохранности и разнообразию фауной, — подытожил Мартинелли.