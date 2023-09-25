Скелет неизвестного животного дымил на заправке в центре города на Карельском перешейке

Кости упали прямо на пожарных, приехавших по вызову из-за дымящейся лампы.

Пожарные осмотрели дымящую лампу на бензоколонке в Выборгском районе Ленинградской области. При разборе конструкций с потолка на них упало неожиданное.

Как сообщает 27 сентября ГУ МЧС России по Ленобласти, накануне в дежурную часть поступило сообщение о происшествии на АЗС в Выборге. Дым шел из-под лампы в потолке.

На заправку прибыла дежурная смена 52-й пожарной части. Спасатели начали разведку. Когда начали разбирать осветительный прибор, из конструкций выпал скелет животного.

По данным 47news, сигнал о дыме на АЗС в Выборге поступил около полудня. С потолка на пожарных упали, предположительно, кости кошки.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Выборгского района Ленобласти.