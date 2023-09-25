Скиф и Десна в Пудожском районе оказались бесхозными

Их обнаружили сотрудники полиции.

Пудожский районный суд признал брошенные велосипеды бесхозяйными и обратил их в государственную собственность, рассказали в пресс-службе инстанции 26 сентября.

На хранении в районном ОМВД находились велосипеды, обнаруженные сотрудниками полиции. Прокурор района обратился в суд с заявлением о признании их бесхозяйными.

Местные жители в отдел полиции по факту розыска и возвращения имущества не обращались. Более того, информация об обнаружении велосипедов была размещена на официальном сайте ОМВД Пудожского района, а также в местной газете. Принятые меры по розыску собственников результатов не дали.

Суд требования прокурора удовлетворил и признал бесхозяйными пять Форвардов, Топ-гир, Алтайр, а также велосипеды Десна, Орион и Скиф.

Кроме того, суд признал право собственности РФ в отношении имущества и передал его в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Мурманской области и Карелии для последующего распоряжения.