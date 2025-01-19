Складские помещения продолжают гореть на Голиковке в Петрозаводске

На месте происшествия работают спецслужбы.

Здание на улице Повенецкой, 16 продолжает гореть. Там полыхают складские помещения. Об этом сообщили в телеграм-канале Полиция Карелия.

Сейчас пожарные продолжают ликвидировать пожар. На месте работают экстренные службы, в том числе сотрудники полиции. Кроме того, наряд ДПС обеспечивает дорожную безопасность и беспрепятственный проезд соответствующему транспорту. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее писали о том, что сегодня в 17.00 загорелось административное здание на Повенецкой, 16. Предположительно, огнём было охвачено 30 квадратных метров. В здании находятся склады и офисы различных компаний.