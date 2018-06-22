Склярский: Политическая воля нужна для строительства второй очереди Гоголевского моста

Почетный гражданин Петрозаводска Аврам Склярский прокомментировал решение властей об отсрочке строительства второй очереди Гоголевского моста.

Напомним, деньги, которые планировалось потратить на мост, перераспределили на строительство аэровокзала.

Как сказал "Столице на Онего" Аврам Склярский, Гоголевский мост проектировался четырехполосным, потому что выросла интенсивность движения в городе, увеличилось количество автомобилей. Вокруг Древлянки появилось много новых небольших микрорайонов.

По его мнению, необходима политическая воля для принятия решения о строительстве второй очереди моста.

"Строительство моста включено в федеральную программу развития Карелии. Федеральным властям все равно, на какие мероприятия выделять деньги, а идеи наши местные", - пояснил он.

По его словам, федеральным властям нет никакой разницы, на какой инфраструктурный объект направлять деньги: мост или аэровокзал.

"И то, и другое инфраструктура, и то и другое вроде бы нужно, но раз местные власти считают, что важнее аэропорт..." - сказал Аврам Склярский.

В настоящее время авиасообщение налажено лишь между Петрозаводском и Москвой, с июня по август самолеты летают между Петрозаводском и Архангельском. Пользуется авиаперевозками небольшое количество человек.

"Конечно, нужно строить мост. Аэровокзал, безусловно, нужен, но интенсивность движения в аэропорту и по Гоголевскому мосту кардинально разные", - добавил он.

В августе 2017 года пресс-служба правительства писала, что вторая очередь строительства объекта – это возведение рядом еще одного аналогичного моста. После окончания строительства, которое запланировано на 2018-2019 годы, Древлянку и Центр Петрозаводска будут связывать два надземных путепровода.