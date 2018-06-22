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Новости. Общество
11:01, 22 Июня 2018

Склярский: Политическая воля нужна для строительства второй очереди Гоголевского моста

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Почетный гражданин Петрозаводска Аврам Склярский прокомментировал решение властей об отсрочке строительства второй очереди Гоголевского моста.

Напомним, деньги, которые планировалось потратить на мост, перераспределили на строительство аэровокзала.

Как сказал "Столице на Онего" Аврам Склярский, Гоголевский мост проектировался четырехполосным, потому что выросла интенсивность движения в городе, увеличилось количество автомобилей. Вокруг Древлянки появилось много новых небольших микрорайонов.

По его мнению, необходима политическая воля для принятия решения о строительстве второй очереди моста.

"Строительство моста включено в федеральную программу развития Карелии. Федеральным властям все равно, на какие мероприятия выделять деньги, а идеи наши местные", - пояснил он.

По его словам, федеральным властям нет никакой разницы, на какой инфраструктурный объект направлять деньги: мост или аэровокзал.

"И то, и другое инфраструктура, и то и другое вроде бы нужно, но раз местные власти считают, что важнее аэропорт..." - сказал Аврам Склярский.

В настоящее время авиасообщение налажено лишь между Петрозаводском и Москвой, с июня по август самолеты летают между Петрозаводском и Архангельском. Пользуется авиаперевозками небольшое количество человек.

"Конечно, нужно строить мост. Аэровокзал, безусловно, нужен, но интенсивность движения в аэропорту и по Гоголевскому мосту кардинально разные", - добавил он.

В августе 2017 года пресс-служба правительства писала, что вторая очередь строительства объекта – это возведение рядом еще одного аналогичного моста. После окончания строительства, которое запланировано на 2018-2019 годы, Древлянку и Центр Петрозаводска будут связывать два надземных путепровода.

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Комментарии

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zanoza
2018-06-22 13:37:05
Так почему же не построили современный четырёхполосный мост? Торопились пропиариться на всю страну. В итоге ни современного моста,ни современного аэропорта.
Valentina Vonti
2018-06-22 13:07:52
Дорогой Авраам Склярский !Воля политическая это прекрасно,но в Республике Карелии нет руководителей профессионалов-одни отставники и бездельники-временщики правят ,это большая потеря не только в Карелии ,но всей России.Умные выехали и многие умерли специалисты не дожив до пенсии.
Os
2018-06-22 13:03:46
Заморозили бы тогда и строительство новых районов на Древлянке, Высотной и т.п. раз мост достроить не могут.
banan
2018-06-22 12:56:08
На аэропорту проще распилить. С мостом то все понятно. КСМ уже один построил, на второй цена плюс минус, а в бешеных барашках поле не пахано, можно осваивать до победного.
Инженер Брунс
2018-06-22 12:29:22
воля есть, но такие как Кудирин и Силуанов спонсируют экономику США, а в Россию денег не вкладывают, они выжженное поле хотят оставить... если успеют.
А почему супер-пупер народный мэр Ширшина не делали ничего? Воля была, может руки не из того места и самопиар помешали?
Беня
2018-06-22 11:55:34
Я считаю надо топить за развязку Халтурина-Достоевского проездом под ЖД. В тот конец, шо за танком добираться не фунт сахеру
Плейшнер
2018-06-22 11:43:57
Авраам Михайлович ! !! , Тут кроме политической воли , нужны опыт и знания чиновников и огромное желание что то сделать хорошее для Петрозаводска , а не для себя . Почет и уважение вам , таких руководителей как, вы, в Карелии уже нет .
Гость
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