«Склоняю голову перед подвигом»: глава Карелии рассказал о погибших на СВО земляках

Артур Парфенчиков сообщил о еще двух погибших уроженцах Карелии.

Еще два жители Карелии погибли в ходе спецоперации. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Артур Парфенчиков.

Сложили головы рядовой контрактной службы Виталий Ершов, старший радиотелеграфист-гранатомётчик, житель Пряжинского района, и доброволец Виктор Максимихин, стрелок, житель Прионежского района.

«Склоняю голову перед подвигом солдат. Приношу соболезнования родным и друзьям Виталия и Виктора», — написал Артур Парфенчиков.