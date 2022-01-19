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Сколько денег в месяц вам нужно для счастья? (ОПРОС)

Новости. Общество
13:44, 19 Января 2022
фото: pixabay

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Решили узнать о ваших финансовых запросах, говорят, что у мужчин и женщин они разные.

Ранее исследовательский центр одного из крупнейших рекрутинговых порталов страны опубликовал результаты очередного опроса россиян о том, сколько денег им нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми. Участниками этого опроса стали жители более чем пятисот населенных пунктов. В итоге, как выяснилось, среднестатистическому россиянину для счастья нужно лишь 178 тысяч рублей в месяц.

А сколько денег в месяц нужно вам для счастья?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2022-01-19 14:16:19
Предполагаю, такой вопрос не корректен - это софистика. Какова должна быть достойная оплата вашего труда? Правильный вопрос. Мой ответ:
Мне не дано понять основы мироздания:
Не в деньгах счастье, в чём тогда оно?
В духовном поиске? Природы созерцания?
И что важней: сосуд иль в нем вино…
Мерилом счастья цифры стали в ряд,
Как точно посчитать длину нулей?
Во сколько оценить любимой взгляд?
Прощальный крик летящих журавлей.
Купить, продать- я слышу звон монет.
Торгуют счастьем, радостью- без слёз,
Всего лишь заплати, и выбирай билет,
И получи плоды своих мечтаний, грёз.
Над мудростью в веках потешиться грешно.
Купить за деньги счастье? Грустно и смешно.
Гость
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