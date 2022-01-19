Сколько денег в месяц вам нужно для счастья? (ОПРОС)

Решили узнать о ваших финансовых запросах, говорят, что у мужчин и женщин они разные.

Ранее исследовательский центр одного из крупнейших рекрутинговых порталов страны опубликовал результаты очередного опроса россиян о том, сколько денег им нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми. Участниками этого опроса стали жители более чем пятисот населенных пунктов. В итоге, как выяснилось, среднестатистическому россиянину для счастья нужно лишь 178 тысяч рублей в месяц.

А сколько денег в месяц нужно вам для счастья?

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