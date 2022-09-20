«Сколько можно терпеть?»: улица вновь стала полноводной рекой в микрорайоне Петрозаводска

Жители Перевалки бояться ездить даже на машинах по дороге, которая ушла под воду.

Горожане вновь бьют тревогу из-за состояния улицы Перевалочная. В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» выложили фото дороги, которая превратилась в реку. Улица уходила под воду в начале сентября. Добраться до школы № 20 детям можно было только на лодке.

«Ну, сколько терпеть можно? Уже и на машине страшно ехать!!! Толку вообще нет от машины, которая один раз приехала на пару часов, попытались откачать воду после прошлого обращения. Неужели дорого пару машин щебня или пгс завезти?», — возмущается автор фото.