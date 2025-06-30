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Установлена численность избирателей Республики Карелия

Новости. Общество
16:21, 21 Июля 2025
фото: © Избирательная комиссия Республики Карелия

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Главой Республики Карелия и Председателем Избиркома Карелии утверждены Сведения о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Республики Карелия.

В Карелии посчитали всех избирателей. По данным на 1 июля, в республике зарегистрировано 494 477 избирателей – это каждый, зарегистрированный по месту жительства органами регистрационного учета дееспособный гражданин, достигший возраста 18 лет.

Как считают?

Сбор и актуализация сведений о количестве избирателей производится непрерывно во взаимодействии с информационными системами и сведениями государственных органов и учреждений, осуществляющих учет граждан, в том числе с органами внутренних дел республики, ЗАГС, УФСИН и судебными органами. Таким образом, учитываются точные сведения о миграции, умерших, признанных недееспособными, осужденных и достигших совершеннолетия. Фактически, учет избирателей представляет собой персонифицированный учет граждан.

Где больше всего избирателей?

Без сюрпризов: Петрозаводский городской округ с его 209 501 избирателем – абсолютный лидер. А вот в Калевальском районе участников выборов меньше всего – 5 939 человек.

Приближаются муниципальные выборы в Республике Карелия, назначенные на 12,13,14 сентября 2025 года. Жители четырех муниципальных округов – Кемского, Лахденпохского, Медвежьегорского и Муезерского – смогут проголосовать, не выходя из дома, с помощью дистанционного электронного голосования. Правда, для этого нужно:
- иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»;
- успеть подать заявление с 28 июля по 8 сентября на портале «Госуслуги»;
- в дни голосования (с 8.00 12 сентября до 20.00 14 сентября) зайти на  федеральный портал дистанционного электронного голосования - vybory.gov.ru, и проголосовать.

«Это удобно, особенно для тех, кто в отъезде или просто ценит своё время», – поясняют в Избиркоме Карелии.

Интересный факт:  дистанционным электронным голосованием смогут воспользоваться почти 54,7 тысяч избирателей!

Тем, кто привык к традиционному способу голосования на избирательном участке, волноваться не стоит: участки будут открыты ежедневно 12, 13 и 14 сентября 2025 года с 8:00 до 20:00. Главное – не забыть паспорт и хорошее настроение.

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