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Сколько стоят самые популярные подарки на Новый год, которые можно купить в Карелии

Новости. Общество
12:50, 22 Декабря 2021
фото: © pixabay.com / PhotoMIX-Company

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Карелиястат составил список подарков, которые могут подарить на Новый год жители Карелии, и подсчитал их среднюю стоимость.

Среди наиболее популярных подарков для мужчин — наручные часы и смартфоны. Их стоимость в Карелии составляет, в среднем, 2029 и 11713 рублей соответственно.

Представительницам прекрасного пола на Новый год можно подарить туалетную воду по цене 3586 рублей или женскую сумку из натуральной кожи за 7374 рубля.

Мягкая игрушка или детский конструктор для ребенка в Карелии обойдутся в сумму около 591 или 799 рублей соответственно.

Подарком для подростков могут быть беспроводные наушники в среднем за 3193 рублей или планшетный компьютер за 11798 рублей.

Родственникам старшего поколения можно собрать красиво оформленные к Новому году наборы. В набор стоимостью 1200 рублей входят зефир, пастила, карамель, плитка шоколада, шоколадные конфеты и банка растворимого кофе. В сумму 889 рублей обойдется набор из мёда, орехов и бутылки виноградного столового вина.  А если ограничиться пачкой черного байхового чая и чашкой с блюдцем, то такой подарок будет стоить в среднем 333 рубля.

Также в списке указана стоимость популярного семейного подарка — оригинальный комплект постельного белья можно купить в Карелии в среднем за 1796 рублей.

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Комментарии

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Tеатральный критик
2021-12-22 13:53:32
В европе лучший подарок на новый год - баллон сжиженного газа :)
Offff
2021-12-22 14:09:04
Tеатральный критик,соципоат тебе газа баллон нужен ? Обратись к губеру с рапортом..он добрый . :)
Бабка в кедах
2021-12-22 13:36:09
Не каждый сторож может себе позволить. Офф на помойке табуретки собирает, красит и пытается через интернет впарить. Только никто не покупает. Как и шедевр портрета ночного фотографа. Впрочем, макулатуру леопольда тоже .
Offff
2021-12-22 13:56:38
Бабка в кедах/ мужик .. Тебе табуретку купить и кеды новые ? Что вы тут все разнылись . Я на новый год ..Кирке плетку куплю , он на празднике будет вас пороть... и себя . И надень штаны на конец . :)
Экспeрд
2021-12-22 13:18:20
Не дорого и со вкусом :)
Offff
2021-12-22 13:57:33
Экспeрд, а тушонка вам полагается ? Или Хозяин сам ее ест ? :)
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