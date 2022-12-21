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«Скользящей походкой»: глава Минздрава Карелии рассказал, как избежать переломов и травм в ледяной дождь

Новости. Общество
13:54, 22 Декабря 2022
фото: © Africa Studio / shatterstock

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Михаил Охлопков дал советы по профилактике зимнего травматизма.

Ледяной дождь, который вчера обрушился на Карелию, опасное зрелище. После такого явления количество травм у людей возрастает многократно. Об этом пишет министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

По словам главы Минздрава региона, самыми главными причинами травматизма зимой является спешка, невнимательность, алкогольное опьянение, плохая уборка дорог.

«По статистике Больницы скорой медицинской помощи переломы и различные травмы, часть людей получает в состоянии алкогольного опьянения. Вывод один — не злоупотреблять алкоголем, минимизировать выход на улицу. Будете целее», — считает министр.

Чтобы избежать травм, нужно Охлопков советует придерживаться следующих мер профилактики:

— зимняя обувь должна быть нескользкой, иметь плоскую подошву с ребристым рисунком или низкий широкий каблук;

— во время гололёда походка должна быть немного скользящей, как на «мини-лыжах», передвигаться нужно медленно, не переходя на быстрый шаг, слегка наклонившись вперёд;

— в сильный гололёд хорошо прикрепить на обувь специальные «тормозящие» накладки;

— при занятиях зимними видами спорта нельзя пренебрегать средствами защиты (шлем, наколенники, налокотники);

— пожилым людям из-за большой вероятности (до 90%) получить перелом настойчиво рекомендую не выходить в такие дни на улицу. Даже выход на не остеклённый балкон (из-за скользкой поверхности) может привести к переломам.

Кроме того, глава Минздрава республики советует всем научиться правило падать.

«Запомните, что в самом начале падения необходимо согнуть ноги в коленях — это уменьшит высоту падения. После этого сгруппируйтесь: подбородок прижмите к груди, кисти рук к подбородку, а локти к бокам. Дальше повернитесь на бок — так есть шанс упасть на бок и избежать переломов рук, ног, позвоночника и костей таза. При заваливании на спину подбородок также должен быть прижат к груди, а руки максимально разведены в сторону — это позволит не получить черепно-мозговую травму. Если вы начинаете падать с обледеневшей лестницы, в первую очередь постарайтесь прикрыть руками лицо и голову», — пишет Михаил Охлопков.

Глава Минздрава Карелии призвал коммунальные службы вовремя посыпать все пешеходные дорожки песком, гранитными осколками и спецрастворами.

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