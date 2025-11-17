Скользкая дорога подвела водителя в Пудожском районе

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и перевернулся. Потребовалась помощь спасателей.
В Пудожском районе на скользкой дороге водителя автомобиля «Great wall« не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности. Авария произошла накануне, 17 ноября в 16:58 на 482 км дороги «Вологда — Медвежьегорск».
К месту происшествия выезжали сотрудники пожарной части деревни Авдеево Пудожского района. Расстояние — 11 км, условия дорожного полотна — гололёд, отрицательная температура.
— На момент ДТП в машине был один водитель. Находился рядом с машиной — жалобы на боль в грудном отделе позвоночника, кровоподтёки, ссадины. Передан бригаде скорой помощи, - рассказали в ведомстве.
Разлива топлива не было. Автомобиль повреждён по всему корпусу. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Ранее автомобиль вылетел в кювет в 1 км от деревни Киково, на автодороге «Долматово — Пудож».