Скользкую плитку на лестнице в парке Карелии заменят после вмешательства прокуратуры

В Суоярви рабочие перекладывают некачественную скользкую плитку на лестнице, которая ведет к парку «Сувилахти».

В городе Суоярви идут работы по укладке новой облицовочной плитки на лестнице, ведущей к парку «Сувилахти». Об этом информирует Общероссийский народный фронт.

В 2018 году проект парка площадью 3,5 га стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Через год он был открыт, но затем жители пожаловались на некачественную плитку, которой был облицован лестничный марш.

По информации ОНФ, люди сообщали, что плитка слишком скользкая. Общественники подтвердили, что на лестнице легко было поскользнуться и получить травмы. При этом, как выяснилось, уложенная плитка предназанчалась для внутренних работ. Представители ОНФ обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку обоснованности выбора плитки, которая подтвердила выявленные нарушения. В начале 2020 года надзорное ведомство вынесло представление в адрес главы администрации Суоярвского района об устранении нарушений федерального законодательства.

В мае нынешнего года начались работы по демонтажу старой плитки и укладке новой, которая соответствует требованиям. Работы предполагается завершить в начале июня.