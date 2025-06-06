Скончалась актриса Валентина Талызина

Народная артистка РСФСР умерла на 91-м году жизни.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщили в Государственном академическом театре имени Моссовета

- Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной, - написали в тг-канале театра.

Актриса сыграла более 40 центральных и главных ролей в театре Моссовета и около 100 ролей в кино, в частности, в фильмах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба», «Гостья из будущего» и других.

О дате прощания с актрисой укажут позднее.