Скончалась директор школы в Костомукше с 33-летним стажем работы

В воскресенье, 28 числа, не стало директора школы №2 Ларисы Дмитриевны Молчановой.

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава Костомукши Сергей Новгородов, 28 января скончалась директор средней школы № 2 Лариса Молчанова.



«Имя Ларисы Дмитриевны неразрывно связано со второй школой, — написал чиновник. — Тридцать три года она была ее бессменным руководителем. Она стояла у ее истоков, вкладывала все силы в ее становление и развитие. По инициативе и при активном участии Ларисы Дмитриевны во второй школе открылся первый кадетский класс в Костомукше и до сих пор продолжается программа „Кадетское воспитание“. Именно при ней вторая школа получила имя Пушкинской».



По словам Новгородова, костомукшане запомнят Ларису Молчанову как внимательного, чуткого и мудрого человека, обладающего особым даром сплачивать людей и неизменно направлять их к достижению цели, как отзывчивого и понимающего педагога для учеников, справедливого и ответственного руководителя и наставника для коллег.



Сергей Новгородов выразил глубокие соболезнования родным и близким усопшей.