Скончалась молодая девушка, пострадавшая в аварии со школьным автобусом в Карелии

Жительница Сегежи 1996 года рождения, пострадавшая в аварии с участием автобуса и УАЗ, скончалась в больнице.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Минздрава Карелии, в Сегежской районной больнице умерла 26-летняя жительница Сегежи, которая 25 ноября была госпитализирована с черепно-мозговой травмой с места аварии, где столкнулись автобус с детьми автомобиль УАЗ и Opel.

Ранее сообщалось, что 25 ноября в 17.30 на 741-м км федеральной трассы «Кола», между Сегежей и поселком Надвоицы, произошло массовое ДТП с участием легкового автомобиля Opel, УАЗ «Буханка» и автобуса, в котором находились 13 воспитанников школы-интерната №14.

По сообщению прокуратуры республики, водитель автобуса отвлекся от управления и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Opel, двигавшимся во встречном направлении.

Никто из несовершеннолетних не пострадал. Тяжелые травмы получила женщина, 1996 года рождения, пассажир автомобиля Opel. Она была доставлена в Сегежскую ЦРБ.

По факту аварии прокуратура проводит проверку.