Скончалась одна из пострадавших в столкновении поездов рядом с Карелией

Женщина, оказавшаяся в сошедшем с рельсов поезде, умерла в машине скорой помощи.

Женщина, находившаяся в одном из сошедших с рельсов вагонов поезда в Мурманской области, скончалась в машине скорой помощи. Об этом сообщили в РЖД.

В настоящий момент ее личность устанавливается. В РЖД принесли соболезнования родным близким погибшей, родственникам компания выплатит 2.2 миллиона рублей.

Напомним, в Кандалакшском районе сегодня, 18 декабря, в 16.15 столкнулись два поезда – грузовой и двухэтажный пассажирский «Мурманск – Санкт-Петербург». Один грузовой вагон перевернулся, три пассажирских сошли с рельсов. Предварительно, авария произошла из-за поломки в грузовом составе.

Всего травмы получили 14 человек, из них 3 было в тяжелом состоянии. Пострадавших отправили в больницу Кандалакши. Из Карелии к месту аварии направлены 3 бригады скорой помощи.