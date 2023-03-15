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Скончалась одна из старейших сотрудниц музея-заповедника в Карелии

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14:29, 17 Марта 2023
фото: © паблик ВК «Фонд Кижи | Реликвия — музею»

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Во вторник, 14 марта, умерла Ольга Набокова, человек, посвятивший музею-заповеднику «Кижи» почти 50 лет.

Как сообщается в паблике «Фонд Кижи | Реликвия — музею», 14 марта стало известно о смерти Ольги Афанасьевны Набоковой.

«Человек, посвятивший музею-заповеднику «Кижи» без малого полвека своей жизни. Главное её детище - это фонды музея, которые она возглавляла много лет. Горько и грустно. Мы публикуем воспоминания наших сотрудников об Ольге Афанасьевне», - говорится в сообщении паблика. 

Главный хранитель А. В. Диброва:

«Передавая из своих заботливых рук кижские фонды, Ольга Афанасьевна трепетно наказала: «Работу обязательно нужно менять, иначе прирастаешь к ней душой». Более 40 лет Ольга Афанасьевна посвятила себя фондам, каждому предмету, каждому сотруднику. Только сейчас, основательно погрузившись в фондовую деятельность, мне в полной мере ощутилось, почему Ольга Афанасьевна постоянно торопилась успеть. Время неумолимо бежит вперед, фонды как отражение вечности несут почетное бремя Сохранить! – историю, память, свидетельства». 

Хранитель коллекции металла и меднолитой пластики Е. В. Титова:

«Более 10 лет назад Ольга Афанасьевна ввела меня за ручку в профессию. Научила пониманию истории предмета. Она мягко и деликатно указывала на мои промахи. А какая она была рассказчица! Можно было часами слушать её красивую богатую речь!»

Начальник отдела учета Н. Г. Павлова:

«Ольга Афанасьевна приняла меня в музей, познакомила с профессией, ставшей судьбой. Мне удивительно повезло учиться у настоящих профессионалов, среди которых, конечно – Ольга Афанасьевна. Наставник, ученый, опытный музейщик Ольга Афанасьевна Набокова всегда была убеждена в том, что фундамент музейной жизни – фондовая работа, а все остальное — производное. Ее вклад в формирование фондов музея бесценен. Ольга Афанасьевна – яркая личность, ее точка зрения, взгляды на жизнь были неожиданными, нестандартными и не переставали удивлять. А пирожки! Дома у Ольги Афанасьевны пахло пирогами и уютом. На праздники и просто так Ольга Афанасьевна угощала нас наивкуснейшими домашними пирогами собственного приготовления, делилась рецептами и жизненным опытом. С глубокой благодарностью. Светлая память!»

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