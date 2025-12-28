Скончалась исполнительница песни «Прекрасное далёко» певица Татьяна Дасковская

На 80-м году жизни скончалась певица Татьяна Дасковская, известная как первая исполнительница культовой песни «Прекрасное далёко» из телефильма «Гостья из будущего».
Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру». Она умерла 20 ноября, но информация стала известна широкой публике только сейчас. Татьяна Дасковская родилась в 1946 году в Москве, получила образование хорового дирижёра и начала работать на киностудиях имени Горького и «Мосфильм». За годы творческой деятельности она приняла участие в озвучивании более 200 кинокартин.
Её голос звучит в таких фильмах, как «Точка, точка, запятая…», «Лиловый шар», «Одиноким предоставляется общежитие», «Кольца Алманзора», «Новогодние приключения Маши и Вити». Одной из известнейших ее картин стала песня композитора Евгения Крылатова на стихи поэта Юрия Энтина «Прекрасное далёко» в фильме «Гостья из будущего». В конце 1990-х годов певица с семьёй переехала на постоянное жительство в Германию, в Нюрнберг, где выступала на сцене Музыкального театр.
Татьяну Дасковскую похоронили на Заборьевском кладбище в Подмосковье.
