Скончалась почетный гражданин Петрозаводска Зоя Зиновьева

Не стало почетного гражданина Петрозаводска Зои Александровны Зиновьевой.

Как рассказала в социальной сети глава карельской столицы Инна Колыхматова, не стало почетного гражданина Петрозаводска Зои Александровны Зиновьевой. Она скончалась накануне на 93 году жизни.



«Зоя Александровна родилась в селе Верхняя Уфтюга, в притоке Северной Двины, с 15 лет работала секретарем в школе, а в 1950 получила профессию — стала геологом. Именно это и породнило ее с нашей республикой. В те годы началось освоение Карело-Кольского региона. Юного специалиста направили в Северо-3ападное геологическое управление — в Петрозаводск. В этой сфере она проработала 40 лет», — сообщила Колыхматова.



По ее словам, весомый вклад Зоя Зиновьева внесла и в общественную деятельность города и республики. С конца 90-х она возглавляла общественную организацию «Карельское диабетическое общество инвалидов».



«Благодаря разъяснительной работе многие больные диабетом узнали, как жить полноценной жизнью с таким непростым диагнозом. Приношу соболезнования родным и близким», — написала глава столицы Карелии.



Прощание с умершей состоится 16 декабря, с 11.00 до 12.00, в траурном зале № 1 на Вольной улице, 4.