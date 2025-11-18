Скончалась руководитель социальной службы Пудожского района Татьяна Журо

С соцработником Татьяной Журо простятся 20 ноября.
В Карелии ушла из жизни Татьяна Журо, долгое время возглавлявшая подразделение Комплексного центра социального обслуживания по Пудожскому району. Об этом сообщили в Комплексном центре соцобслуживания Карелии.
Коллеги запомнили ее чутким и отзывчивым человеком, для которого работа в социальной сфере стала настоящим призванием.
— Она умела видеть за цифрами статистики живые судьбы, искренне вникать в проблемы людей и находить выход даже из самых безнадежных ситуаций. Благодаря её усилиям, многие семьи обрели поддержку, а нуждающиеся — веру и надежду на лучшее, — отметили в КЦСОН Карелии.
Коллектив центра выразил глубокие соболезнования родным и близким покойной. К соболезнованиям присоединились пользователи соцсети.
— Добрая и вечная память о настоящем профессионале, интересном, умном, творческом, многообразном человеке.Искренние соболезнования дочери, всем тем, кто ее знал и любил. Со святыми упокой, ГосподиИскренне скорбим.Вечная память, соболезнования родным и дочери. Татьяна Ивановна была светлым, добрым человеком.
Не могу поверить, искренне. Ты всегда была бойцом, умничкой, — написали в соцсети земляки Татьяны.
Прощание с Татьяной Журо состоится 20 ноября с 10:00 до 13:00 в траурном зале по адресу: город Пудож, улица Пионерская, дом 69а.