В Карелии скончалась врач Республиканской больницы им. Баранова

23 ноября скончалась Галина Квактун, заведующая отделом организационно-методической работы Республиканской больницы им. В.А. Баранова.
Галина Фёдоровна более 40 лет проработала в больнице, последние 10 лет возглавляя отдел организационно-методической работы, сообщает Республиканская больница имени В. А. Баранова.
— Настоящий профессионал, чуткий руководитель, добрый и отзывчивый человек. Её компетентность, трудолюбие и преданность делу всегда были примером для коллег, — отмечается в сообщении.
Прощание с Галиной Квактун состоится 26 ноября с 9:00 до 10:00 в траурном зале по адресу: ул. Вольная, 4 (первый зал).
Коллектив больницы выразил глубокие соболезнования родным и близким покойной.
