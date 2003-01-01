Скончалась народная артистка Карелии Виено Микшиева

Заслуженной артистке России было 88 лет.
На 89-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка России, народная артистка Карелии Виено Григорьевна Микшиева, известная под сценическим псевдонимом Кеттунен. Почти 70 лет своей жизни она посвятила театру. Об этом сообщили в Минкультуры республики.
Она вышла на сцену в 15 лет, поступив в студию Карело-Финского драматического театра, нынешнего Национального театра Карелии. С этим театром была связана вся ее творческая жизнь.
Артистка исполняла роли на русском, финском и карельском языках, одинаково успешно играя в драматических и комедийных постановках.