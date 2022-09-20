Скончалась легендарный художник Карелии Тамара Юфа

Ушла из жизни заслуженный художник России, народный художник Карелии Тамара Юфа.

Сегодня, 6 октября, утром на 86-м году жизни скончалась Тамара Юфа, заслуженный карельский художник, известная работами на сюжеты эпоса «Калевала», сказки Топелиуса, Андерсена, Перро, братьев Гримм. Книги с её иллюстрациями есть в домашней библиотеке большинства жителей республики.

О печальном событии «Столице на Онего» сообщил директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг. Он рассказал, что в последнее время Тамара Григорьевна тяжело болела и выразил соболезнования близким и поклонникам художницы.

В марте легендарный художник отметила свое 85-летие. С юбилеем Тамару Григорьевну поздравил глава республики Артур Парфенчиков.

«Да! Это Тамара Григорьевна Юфа. Ее стиль узнаваем с первого взгляда. Как точно когда-то подметил наш земляк, поэт и философ Юрий Линник: „Тамара Юфа и есть душа Карелии. Это не метафора — это реальность: чтобы так написать ландшафты, надо пережить все изнутри“», — писал Парфенчиков на своей страницы в соцсети.