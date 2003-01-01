Скончалась заслуженный врач Карелии, психиатр Светлана Герасёва

На 81-м году жизни скончалась Светлана Герасёва – врач-психиатр высшей категории, заслуженный врач Республики Карелия.
Светлана Григорьевна посвятила своим пациентам и делу охраны психического здоровья более 40 лет, сообщает Республиканская психиатрическая больница. С 1971 года она работала в учреждении, а последние годы своей карьеры занимала должность заведующего отделением.
Коллеги отмечают её как высококлассного специалиста, мудрого руководителя и человека с высокой внутренней культурой, нравственностью и воспитанностью.
Прощание состоится 2 декабря с 12:00 до 13:00 в Храме Александра Невского в Петрозаводске. Место захоронения — 6 кладбище в Сулажгоре.
