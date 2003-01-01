Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Рыбин

Актер Сергей Рыбин, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Невский», скончался на 52-м году жизни.

Актер и каскадер Сергей Рыбин скончался 29 сентября. О смерти артиста сообщила сестра Елена Ушенина.

— Не стало моего брата. Очень тяжело и больно. Он навсегда останется в моем сердце, — поделилась Елена на своей странице в соцсети.

Сергей Рыбин умер после продолжительной болезни. По словам близких актера, у него был цирроз печени.

— Казалось, что проблем со здоровьем у него не было, крепкий был. А врачи ему сказали, что у него цирроз, это тяжелая болезнь. Пока он лежал в больнице, из его палаты несколько человек скончались с таким же диагнозом, — поделился друг артиста Александр с ИА »Регнум».

Сергей Рыбин известен по ролям в популярных сериалах. Его фильмография насчитывает около 30 работ. Он снимался в таких проектах, как «Невский», «Война и мир», «Морские дьяволы», также он сыграл в «Улицах разбитых фонарей» и «Тайнах следствия». Кроме того, Сергей Рыбин работал каскадером.

