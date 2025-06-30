Скончался актёр из сериала «Зачарованные»

Австралийский актёр Джулиан Макмэхон умер во Флориде возрасте 56 лет.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The Guardian.
Как пишет издание, Макмэхона не стало в среду, его смерть подтвердила в пятницу супруга. У актёра было онкологическое заболевание, о котором ранее публично не сообщалось.
Макмэхон известен, в частности, по ролям в сериале «Зачарованные» и фильме «Фантастическая четвёрка».
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