Скончался автор музыки к сериалу «Секретные материалы»

Композитор Марк Сноу, написавший знаменитую мелодию к сериалу «Секретные материалы», умер в своем доме.

Композитор Марк Сноу, написавший музыку к популярному сериалу «Секретные материалы», скончался на 79-м году жизни в своем доме в штате Коннектикут в С. А. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издательство Variety.

Как вспоминал сам композитор, после создания заглавной мелодии для сериала «Секретные материалы» он был удивлен, что композиция вошла в топ-10 хитов в Европе в 1996 году.

— В ней ничего особенного не происходит. Она исполняется в ля-миноре, в ней нет вокала, барабанов или гитар, и это был сокрушительный хит. Это довольно дико, — сказал Сноу.

Всего по ходу карьеры композитор был 15 раз номинирован на премию «Эмми».