Скончался бывший директор «Акватики» Александр Балев

В пятницу, 22 сентября, ушел из жизни Александр Николаевич Балев.

Как сообщили в паблике «Баскетбольный Клуб «КАРЕЛИЯ-ЮНИОР», 22 сентября умер Александр Балев.



«Уникальный и безупречный руководитель, сильный душой и телом спортсмен, справедливый и честный мужчина, очень светлый и добрый человек… Именно благодаря Александру Николаевичу карельский баскетбол получил колоссальный импульс развития в последние десятилетия», — говорится в сообщении.



В паблике рассказали о том, что благодаря ему образовался баскетбольный клуб «Карелия», преемником которого сейчас является клуб «Карелия-ЮНИОР».



«Очень сложно подобрать слова, чтобы описать все эмоции, связанные с жизнью и деятельностью Александра Николаевича.

Но без сомнения можно сказать, что его светлое имя останется навсегда в нашей памяти. Выражаем искренние и глубочайшие соболезнования семье, родным и близким», — сказано в сообщении.



Отметим, Александр Балев ранее возглавлял водноспортивный комплекс «Акватика» в Петрозаводске.