Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Политик, более 20 лет возглавлявший Кузбасс, умер на 80-м году жизни.

Аман Тулеев, который на протяжении 20 лет до 2018 года возглавлял Кемеровскую область, умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев на своей странице «ВКонтакте». Его слова приводит ТАСС.

«Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», — написал он.

Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год — с 1997 по 2018 год. 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева. По словам экс-губернатора, его решение об уходе с поста руководителя области стало «единственно верным» после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Главу Кузбасса сменил его заместитель Сергей Цивилев. 17 сентября 2018 года Тулеев занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.