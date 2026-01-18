Скончался бывший председатель исполкома Медвежьегорского района

Он запомнится людям как человек, неизменно проявляющий высокий уровень ответственности и трудолюбия. Его усилия останутся в памяти многих жителей района. Министерство выражает соболезнования родным и близким Бориса Фёдоровича.

Анджикович многие годы жизни отдал работе в органах местного самоуправления Медвежьегорского района. Работая в райкоме и горкоме партии и будучи председателем городского исполкома, Борис Фёдорович являлся примером принципиальности и честности, принимал решения, направленные на улучшение жизни населения.

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия сообщает что Борис Фёдорович Анджикович скончался 16 января 2026 года после продолжительной болезни.

