Скончался бывший председатель исполкома Медвежьегорского района

Борис Анджикович, много лет посвятивший работе в органах местного самоуправления, ушёл из жизни после продолжительной болезни.
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия сообщает что Борис Фёдорович Анджикович скончался 16 января 2026 года после продолжительной болезни.
Анджикович многие годы жизни отдал работе в органах местного самоуправления Медвежьегорского района. Работая в райкоме и горкоме партии и будучи председателем городского исполкома, Борис Фёдорович являлся примером принципиальности и честности, принимал решения, направленные на улучшение жизни населения.
Он запомнится людям как человек, неизменно проявляющий высокий уровень ответственности и трудолюбия. Его усилия останутся в памяти многих жителей района.
Министерство выражает соболезнования родным и близким Бориса Фёдоровича.
