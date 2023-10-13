Скончался бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии

На 87 году жизни в Хельсинки скончался Марти Ахтисаари.

В понедельник скончался десятый президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии Мартти Ахтисаари, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.

«Президент Мартти Ахтисаари скончался 16 октября 2023 года в 6:40 утра в Хельсинки. Президенту Ахтисаари на момент смерти было 86 лет», — говорится в сообщении.

Мартти Ахтисаари занимал пост президента Финляндской Республики в 1994–2000 годах. Он был десятым президентом Финляндии. До своего президентства он занимал ряд важных должностей в министерстве иностранных дел Финляндии и Организации Объединенных Наций. После своего президентства Ахтисаари основал организацию по мирному посредничеству CMI — Фонд мира Мартти Ахтисаари и работал на международных мирных переговорах и посреднических позициях. В знак признания его многолетней работы на благо мира президент Ахтисаари был удостоен Нобелевской премии мира в 2008 году.

«Мы глубоко опечалены известием о смерти президента Мартти Ахтисаари. Мартти Ахтисаари верил в людей, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь. Он был президентом времен перемен, которые привели Финляндию в глобальную эру ЕС», — приводятся в сообщении слова президента республики Саули Ниинистё.