Скончался декан ПетрГУ, руководивший факультетом 36 лет

Умер Никита Онищенко, с 1986 года руководивший институтом биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ, сообщили в вузе.

В субботу, 5 ноября, на 68 году жизни умер Никита Александрович Онищенко, с 1986 года руководивший сельскохозяйственным, впоследствии агротехническим факультетом, а с 2014 года – институтом биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ.



За все эти годы под его руководством подготовили около четырех тысяч специалистов высшей квалификации для агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов республики и других регионов России – зооинженеров, рыбоводов, агрономов, инженеров-механиков, товароведов, биологов и экологов.



Коллектив института биологии, экологии и агротехнологий выражает соболезнования родным и близким, а также всем, кто остался без его присутствия и поддержки.



Прощание состоится 9 ноября по адресу: Вольная 4, траурный зал №2, с 12.00 до 13.00.