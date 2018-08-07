Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин

Он ушел из жизни сегодня на 48-м году жизни после продолжительной болезни.

Сергей Леонидович Черемухин родился в 1971 году в Беломорске, там же окончил среднюю школу. В юности профессионально занимался спортом, получил звание кандидата в мастера спорта по полиатлону и первый взрослый разряд по биатлону и лыжным гонкам.

После школы работал в Беломорске инструктором-методистом по спорту в клубе ДОСААФ. Окончил факультет физического воспитания Карельского государственного педагогического института.

С 1993 года работал учителем физической культуры в петрозаводской школе № 33, где также был заместителем директора по безопасности.

В 2016 году был избран депутатом Петрозаводского городского Совета по избирательному округу № 8. Участвовал в работе постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Активно занимался вопросами спорта и экологии, регулярно организовывал экологические акции и субботники, принимал в них участие.

Председатель Петрозаводского городского совета, депутатский корпус, а также аппарат Петросовета приносят глубокие соболезнования родным и близким Сергея Леонидовича и выражают готовность оказать его семье любую помощь.

О дате и месте похорон будет объявлено позднее.