Скончался экс-солист популярнейшей российской группы

Сверхпопулярный в 90-е годы исполнитель боролся с опасной болезнью.
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер на 58-м году жизни. Эту информацию подтвердил РБК его концертный директор Александр.
«Да, Владимир Александрович покинул этот мир сегодня утром», — сообщил он.
Супруга певца Маруся Левкина на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) опубликовала фотографию певца и подписала: «Лети, мое солнышко...»
РЕН ТВ со ссылкой на источник уточняет, что артиста доставили в больницу с подозрением на пневмонию, после чего он попал в реанимацию.
Певец боролся с онкологией, у него был диагностирован лейкоз.
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