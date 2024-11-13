Скончался экс-солист популярнейшей российской группы

Сверхпопулярный в 90-е годы исполнитель боролся с опасной болезнью.

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер на 58-м году жизни. Эту информацию подтвердил РБК его концертный директор Александр.

«Да, Владимир Александрович покинул этот мир сегодня утром», — сообщил он.

Супруга певца Маруся Левкина на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) опубликовала фотографию певца и подписала: «Лети, мое солнышко...»

РЕН ТВ со ссылкой на источник уточняет, что артиста доставили в больницу с подозрением на пневмонию, после чего он попал в реанимацию.

Певец боролся с онкологией, у него был диагностирован лейкоз.