Скончался еще один пассажир сошедшего с рельсов поезда «Мурманск — Санкт-Петербург»

Еще один человек скончался в больнице.

В РЖД сообщили о еще одном умершем пассажире сошедшего с рельсов поезда.

По уточнённой информации, в результате происшествия с поездом № 11 «Мурманск — Санкт-Петербург» 18 декабря пострадал 31 человек, из них 5 детей.



Госпитализировано 14 человек, из них 4 человека в тяжёлом состоянии. Погибших — двое. К сожалению, в больнице скончался ещё один пассажир.



В РЖД принесли соболезнования родным и близким умерших.



Компания окажет семьям погибших необходимую поддержк и готова предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях.



Родственникам погибших компания выплатит по 2 млн 200 тысяч рублей.



Помимо этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании «СОГАЗ». Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона: 8-800-333-08-88

Ранее сообщалось, что во вторник, 19 декабря, отменят пригородные поезда № 6674 «Лоухи-Кандалакша» и 6673 «Кандалакша-Лоухи». Для перевозки пассажиров организуют автобусное сообщение.

Напомним, в Кандалакшском районе Мурманской области 18 декабря, в 16.15 столкнулись два поезда — грузовой и двухэтажный пассажирский «Мурманск — Санкт-Петербург». Один грузовой вагон перевернулся, три пассажирских сошли с рельсов. Предварительно, авария произошла то из-за поломки в грузовом составе.

Всего травмы получили 14 человек, из них 3 было в тяжелом состоянии. Пострадавших отправили в больницу Кандалакши. Одна из пострадавших скончалась в машине «скорой».

Из Карелии к месту аварии направлены 3 бригады скорой помощи.