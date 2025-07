Умер звезда фильмов Тарантино Майкл Медсэн

фото: © Matteo Nardone / ZUMA / Global Look Press

Актер снимался в фильмах таких режиссеров, как Квентин Тарантино, Ридли Скотт и Майк Ньюэлл.

Вчера утром, 3 июля, 67-летний актер скончался от остановки сердца. Об этом сообщил его менеджер Рон Смит.

Актера нашли без признаков жизни рано утром в четверг в его доме в Малибу (Калифорнии). Как рассказали в издании TMZ, правоохранительные органы считают его смерть естественной.

«За последние два года Майкл Мэдсен проделал невероятную работу с независимым кино, включая предстоящие фильмы Resurrection Road, Concessions и Cookbook for Southern Housewives, и с нетерпением ждал этой следующей главы в своей жизни», — сказали изданию его менеджеры.

Актер родился 25 сентября 1957 года и снимался в кино с 1983 года. Он готовился выпустить книгу под названием Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

На сегодняшний день он известен по ролям в фильмах «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка», «Однажды в Голливуде». Также снимался в фильмах Ридли Скотта «Тельма и Луиза» и «Донни Браско» Майка Ньюэлла. В свое время Медсэн сыграл в российском фильме «Скорый Москва — Россия».