Скончался известный художник из Карелии Сергей Терентьев

О смерти выдающегося художника сообщил его коллега.

Известный карельский художник, член Союза художников России и Международной Федерации художников при ЮНЕСКО Сергей Терентьев скончался на 69-м году жизни. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил его коллега Владимир Зорин.

«Это большая утрата как для Союза художников, так и для культуры и вообще креативного сообщества Карелии. Соболезнования родным и близким», — написал Владимир Зорин.

Сергей Терентьев родился в городе Иваново, там же окончил Художественное училище. В Карелию переехал в 1986 году, жил и работал в Петрозаводске.

Сергей был главным художником Театра Кукол и театра «Творческая мастерская». Среди его проектов — медиа-центр Vыход, где он был арт-директором, и руководство «Видео-Арт-Лабораторией».

Причины смерти художника его коллега не уточнял. Время и место прощания будут известны позже.