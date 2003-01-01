Скончался известный карельский ученый и педагог Герман Хрусталев

5 сентября на 87-м году жизни скончался Герман Юрьевич Хрусталев — известный карельский ученый и педагог. Он умер после тяжелой болезни. Об этом сообщил паблик Наш ВУЗ. Продолжение.

Герман Хрусталев был кандидатом физико-математических наук, доцентом и заведующим кафедрой физики. Он окончил Карельский пединститут в 1961 году. В ноябре 1964 года поступил в аспирантуру КГПИ по специальности «Экспериментальная физика».

С 1967 год работал в Карельском педагогическом институте, где прошел путь от преподавателя до заведующего кафедрой. В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1979 году получил звание доцента. Герман Хрусталев занимал ответственные должности — был председателем профкома института и секретарем парткома. Он получил множество наград, включая знак «Отличник народного просвещения» и звание «Почетный работник высшего профессионального образования России». Даже после выхода на пенсию в 2009 году он продолжал участвовать в жизни академии.

— Герман Юрьевич был прекрасным, заботливым мужем, отцом, дедушкой, другом, замечательным учителем, педагогом. Многие поколения его многочисленных выпускников успешно трудятся в школах и вузах страны. Выражаем самые глубокие соболезнования семье Германа Юрьевича, всем родным и близким! Светлая память! — написали коллеги педагога по вузу.

Прощание состоится 9 сентября с 9:00 до 10:00 в траурном зале на улице Кирова, 40 в Петрозаводске.