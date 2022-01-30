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Скончался известный режиссер и сценарист Виктор Мережко

Новости. Общество
00:01, 31 Января 2022
фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

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В воскресенье, 30 января на 85-м году жизни скончался советский, российский режиссер, актер, писатель, драматург, сценарист и телеведущий Виктор Мережко.

О смерти народного артиста России сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов. Без указания причин.

Виктор Мережко - автор сценариев к фильмам "Родня", "Забавы молодых", "Полеты во сне и наяву", "Курочка-ряба", картинам "Одинокая женщина желает познакомиться", "Вас ожидается гражданка Никанорова" - множеству других важнейших фильмов, отмечает заслуги режиссера и сценариста "Российская газета".

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд Александровского района Ростовской области в семье директора молочных заводов. В 1952-м вместе с семьей переехал в село Русская Поляна под городом Черкассами, выучив украинский язык, закончил украинскую школу. Пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет киноинженеров, но не выдержал вступительных экзаменов. Работал в лесу дровосеком, затем уехал на заработки в Архангельск.

В 1956 году Виктор приехал во Львов, поступил в Украинский полиграфический институт. Работал инженером в издательстве. В 1964-1968 годах учился во ВГИКе, уже на втором курсе стал сценаристом своего первого фильма - мелодрамы "Зареченские женихи", где сыграли Евгений Леонов и Олег Видов. В 1989-1995 годах Виктор Мережко вел популярную в СССР телепрограмму "Кинопанорама".

Как актер дебютировал в 1969-м. Сыграл в фильмах и сериалах "Прости", "Нечистая сила", "Рэкет", "Крот", "Русский роман", "Провинциалы", других.

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